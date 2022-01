Mehr PCR-Tests: Steiermark hat noch Kapazitäten

131.651 PCR-Tests wurden in der Vorwoche an den steirischen Teststraßen durchgeführt (davon waren 2684 Ergebnisse positiv) - das bedeutet einen klaren Anstieg um 40.000 Tests innerhalb von nur einer Woche. Auch bei den PCR-Heimgurgeltests gab es mit 54.666 ein Rekordergebnis (bisher waren es meist um die 30.000). Das im November eröffnete Labor in Graz hätte aber Kapazitäten für 250.000 Gurgeltests pro Woche, betont Testkoordinator Harald Eitner.