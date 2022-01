Spenden für FPÖ: Verfahren gegen Hofer eingestellt

Das Ermittlungsverfahren gegen den Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) in der Causa rund um den Ex-Asfinag-Aufsichtsrat Siegfried Stieglitz ist eingestellt worden. Grund für die Ermittlungen waren Spenden des Immobilienunternehmers Stieglitz an den FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ in den Jahren 2017 und 2018 gewesen.