Grüner Impfrebell liebäugelt mit Parteiaustritt

Paukenschlag vor der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres in Graz am Donnerstag: Der Grünen-Mandatar Christian Kozina, der sich gegen die Impfpflicht ausgesprochen hatte und damit auf Konfrontationskurs mit der Parteispitze ging, liebäugelt offen mit einem Parteiaustritt. In einem langen Facebookposting rechnet er neuerlich mit dem Gesetzesentwurf ab.