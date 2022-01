Blau-gelbes Pflegepaket für mehr Pflegekräfte

Diese Erfolge lägen zum einen am guten Branchenmix in Niederösterreich, zum anderen aber auch „an der raschen Hilfe seitens des Bundes als auch des Landes“. So seien in Summe rund zwei Milliarden Euro an Hilfsleistungen getätigt worden, betonte Mikl-Leitner: „Seitens des Landes wurden im Vorjahr so viele Betriebe unterstützt wie nie zuvor.“ Diesen Weg wolle man fortsetzen, versicherte sie: „In Summe stellen wir heuer 90 Millionen Euro für unterschiedliche Unterstützungsinstrumente bereit.“ Vorgesehen sind hier etwa ein Öko-Bonus, der seit Anfang des Jahres beantragt werden kann, eine Jungunternehmerförderung, die von 1.200 auf 2.000 Euro deutlich aufgestockt wird, sowie die Fortführung der Digitalisierungsoffensive. Spezielle Förderungen soll es auch im Bereich der Qualifizierung geben, in den Bereich Arbeitsmarkt sollen insgesamt über 100 Millionen Euro fließen.