Yamaha YAS-209: Soundbar mit Alexa am Prüfstand

Touch-Bedienelemente mit Tücken

Bei der Bedienung hätten wir uns im Test hin und wieder richtige Tasten statt der Touch-Bedienelemente an der Soundbar gewünscht, die obendrein recht klein ausfallen, was Fehleingaben begünstigt. Grundsätzlich klappt die Bedienung aber ohne größere Komplikationen, die Beschriftung der Touch-Tasten ist selbsterklärend und ermöglicht etwa schnelle Wechsel des Zuspielgeräts oder das An- und Abschalten der Raumklangfunktion.