Kinder, die Alexa heißen, werden massiv gehänselt!

Alexa im Babynamen-Ranking massiv abgerutscht

Tatsächlich hat Amazon seinem Sprachassistenten einen Namen gegeben, den bereits Tausende Menschen tragen: Allein in Großbritannien gibt es mehr als 4000 Alexas unter 25, auch in anderen Ländern ist Alexa ein beliebter Name - oder war es zumindest, bevor Amazon seine KI-Assistentin so taufte. Alexa ist im Ranking der beliebtesten Babynamen in Großbritannien von Platz 167 im Jahr 2016 auf Rang 920 im Jahr 2019 abgerutscht.