Schlusslicht Linz bezwingt Innsbruck nach 0:2

Die Black Wings Linz haben am Samstag ein seltenes Erfolgserlebnis in der ICE Hockey League gefeiert. Das Liga-Schlusslicht setzte sich nach 0:2-Rückstand in der eigenen Halle vor 380 Zuschauern gegen den HC Innsbruck noch mit 3:2 durch. Julian Pusnik (36.) und Kapitän Brian Lebler mit einem Doppelschlag im Schlussabschnitt (43., 58.) sorgten für die Wende, nachdem zuvor Jan Lattner (16.) und Tim McGauley (36.) jeweils im Powerplay für die Gäste getroffen hatten.