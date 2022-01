Steier baut Schulen für 20.000 Kinder in Afrika

Ausbildung für 20.000 Kinder

Auf Initiative von ihm und seiner Frau Edith bekommen mittlerweile aber 20.000 Kinder eine Schulausbildung. „Der Zugang zur Bildung macht sie zu Hoffnungsträgern für eine bessere Zukunft. In Äthiopien sind 50 Prozent der Bevölkerung Analphabeten. Was außerhalb der Städte an Unterricht angeboten wird, verdient nicht den Begriff Schule. Da sitzen Kinder dicht gedrängt am Boden armseliger Strohhütten“, weiß Krasser zu berichten.