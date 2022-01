Tierschützerin rettet Fledermäuse aus jeder Not

Was tun mit einem schwachen Igel, einem verletzten Eichhörnchen oder einer Fledermaus in Not? Am besten zu Elli Weiss nach Theresienfeld bei Wiener Neustadt bringen. Seit zehn Jahren pflegt sie tierische Notfälle, verarztet und wildert sie wieder aus. Schon als Kind träumte sie von einer Fledermaus, derzeit versorgt sie 110 von ihnen – privat, ehrenamtlich, unentgeltlich.