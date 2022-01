Causa Kriechmayr: Schweizer orten „Willkür“

Dank einer Sondergenehmigung der FIS darf ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr heute und am Samstag in Wengen auch die beiden Abfahrten bestreiten. Was für großen Ärger bei unseren Nachbarn sorgt. „Das ist Willkür und öffnet alle Türen für weitere Sonderwünsche“, schimpft Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann.