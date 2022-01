ÖSV-Überraschung wird „schon schwarz vor Augen“

Mit Rang vier bei der verkürzten Abfahrt am Freitag in Wengen sorgte Daniel Hemetsberger für die große Überraschung aus rot-weiß-roter Sicht. Wenn er an das Rennen am Samstag über die volle Distanz denke, werde ihm „schon etwas schwarz vor Augen“, denn mit dem Atemrhythmus sei es nicht so leicht.