Damwild in Tirol tot aufgefunden - Analysen laufen

In einem Damwildgehege im Tiroler Navis (Bezirk Innsbruck-Land) wurden in den vergangenen Tagen in Summe vier Tiere, davon zwei Jungtiere, tot aufgefunden. Diese wurden umgehend amtstierärztlich begutachtet. Es bestehe laut Land Tirol der Verdacht auf die Beteiligung eines großen Beutegreifers.