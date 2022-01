Der Blick geht nach vorne

Orientieren wird sich der BSK auch am Nachbarn aus St. Johann. „Die haben in der Vergangenheit viel gut gemacht. Wir wollen den Spielern eine zweite Plattform in der Region bieten“, weiß Fötschl, dass sich viele Kicker in letzter Zeit oft gegen Bischofshofen entschieden haben. Der Fokus liegt bereits auf dem Sommer. Da der Kader sehr klein ist, hofft Neo-Coach Fötschl aber noch auf zwei Neuzugänge. Um im Frühjahr auch konkurrenzfähig zu sein.