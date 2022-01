Warum Vinc heute nach wenigen Metern stoppen wird

„Österreich war ziemlich langsam“

Waldner zeigte Verständnis für die verschiedenen Ansichten, stellte aber klar: „Wir leben in einer verdammten Pandemiezeit. Und ich kann euch versichern: Wir haben diese Entscheidung nicht getroffen, weil Kriechmayr ein Doppel-Weltmeister ist. Wir würden und werden auch für den Letzten der Weltrangliste so entscheiden.“ Schließlich war Kriechmayr - wie laut Regelwerk gefordert - bereits am Sonntag negativ. Waldner: „Das Problem waren aber die österreichischen Behörden. Die waren einfach ziemlich langsam“