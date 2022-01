Messermord in Gröbming: „Wir sind völlig perplex“

„Erst beim letzten Steirerkrimi im Fernsehen hab ich zu meiner Frau gesagt: ,Gott sei Dank ist bei uns in den letzten Jahrzehnten nichts passiert. Und nun das!“ - Der Gröbminger Bürgermeister ist fassungslos über den Messermord im Alkohol-Milieu. Ein 63-Jähriger ist tot, eine Verdächtige (52) sitzt in U-Haft, sie will sich an nichts erinnern können.