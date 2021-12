Omikron wird zur Herausforderung für Unternehmen

Nach dem dreiwöchigen Lockdown kommen nun wieder Öffnungsschritte aber wie hat sich das auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt? Zudem ist die Omikron-Variante bereits unter uns, über einen weiteren Lockdown im Jänner wird bereits spekuliert. Und bei einem Omikron-Verdachtsfall ist eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht. Was bedeutet das in weiterer Folge für Unternehmen? Darüber sprechen der AMS-Vorstand, Dr. Johannes Kopf und Moderatorin Raphaela Scharf in „Nachgefragt“.