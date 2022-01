Von Laer empfiehlt wieder vermehrt Antigen-Tests

Es sei immer schon so gewesen, dass man 48 Stunden nach Abnahme positiv sein kann, auch wenn man noch ein gültiges negatives PCR-Testergebnis in Händen hält, so von Laer gegenüber Ö1. Mit Omikron kann es nun noch schneller gehen. Aus diesem Grund spricht sich die Expertin der MedUni Innsbruck für den verstärkten Einsatz von Schnelltests aus. Zwar seien diese nicht so zuverlässig wie die PCR-Testungen, doch sie liefern ein rasches Ergebnis: „Zumindest hochansteckende Personen können damit herausgefischt werden.“