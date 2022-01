Fehlerhaft, zu spät: Pannen bei Schul-PCR-Tests

Schulen setzen wieder auf Antigentests

„Dieses Ausmaß von Anlaufschwierigkeiten ist nicht hinnehmbar und muss so schnell wie möglich korrigiert werden“, so die Landesrätin. Es gebe aber jedenfalls genug Vorrat, um bis dahin jeden Tag in den Schulen Antigentests durchzuführen. Dies wird nun nämlich gemacht, um dennoch die Sicherheit an den Schulen zu gewährleisten. Außerdem tragen die Kinder weiterhin durchgehend Maske, so das Ministerium, das an die Schüler appelliert, am Wochenende nach Möglichkeit einen PCR-Test durchzuführen.