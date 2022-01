Umsichtige Polizei setzt auf „Reden statt strafen“

Ermittlungen gehen weiter

Für Aufsehen gesorgt hat lediglich eine blindwütige Aktion, die nicht direkt in Zusammenhang mit den Kontrollen steht. Vielmehr geht es in diesem Fall womöglich um Impfgegner, die - wie berichtet - die Schlösser zweier Eingangstüren im BITZ in Gols verklebt haben. Die Ermittlungen sind noch im Gang.