Die Jungen halten den Super-Oldie „frisch“

„Ein paar Haare mehr hab ich gehabt“, fällt Glatzkopf Robert Weber auf, als er ein Bild der Heim-EURO 2010 sieht. Die gilt als Wendepunkt in der langen Handball-Laufbahn des Vorarlbergers. Seit damals ist er Österreichs unangefochtene Nummer eins als rechter Flügel. Der Premiere folgt zwölf Jahre später das neunte Großereignis (EM oder WM). „Ich will mich selbst austesten“, lächelt der 36-Jährige, der kein Problem mit dem Alter verspürt. „Ich passe mich auch gerne an - die Jungen im Team halten mich frisch!“