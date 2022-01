Ausstellung über die Geschichte der Glashütte

Die Stadt Hall stellte an der Unteren Lend (nahe dem Inn) den Platz dafür zur Verfügung und König Ferdinand I. erteilte am 26. März 1534 Wolfgang Vitl das Privileg für sein Gewerk. Vitl, der sich primär wegen Problemen bei der Holzbeschaffung finanziell übernommen hatte, starb im Frühjahr 1540, was ihm die Schuldenhaft ersparte. Der Augsburger Sebastian Höchstetter übernahm die Glashütte, baute sie aus und machte sie zu einem bedeutenden Unternehmen. Die Glashütte erzeugte im Jahr an die 1200 Truhen mit drei Millionen Butzenscheiben. Zur Massenware hinzu kamen auch noch feine Behältnisse wie Kelche, Trinkgläser, Teller und Schalen, deren Qualität gleichwertig zu den Gläsern aus Venedig waren und deshalb auch an den Hof von Erzherzog Ferdinand II. geliefert wurden.