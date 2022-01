„Schulen werden sich quasi selbst schließen“

Steiler Infektionsanstieg erwartet

Von den Montag-Tests sind noch nicht alle in die Statistik eingeflossen. In den nächsten Tagen wird ein weiterer Fall-Anstieg erwartet wird, den Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Montag prognostiziert hatte: „Die Zahlen werden sich verdoppeln“, kündigte er an - mit Folgen für die Schulen.