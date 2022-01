Schule startet wieder, aber Gurgelseite streikt

Der offenbar enorme Andrang an Corona-Gurgeltests hat am Montag die Website von „Alles gurgelt“ in die Knie gezwungen. All jene, die in der Früh einen neuen Gurgeltest machen wollten, erhielten eine Fehlermeldung, Eltern zeigten sich kurz vor Schulbeginn verzweifelt ob des Ausfalls. Testergebnisse von bereits abgegebenen Testkits ließen sich aber problemlos abrufen. Erst kurz nach 8 Uhr konnte wieder auf die Gurgeltest-Seite zugegriffen werden.