Straßenmusiker ging in Gmunden auf Polizisten los

Ein 77-jähriger Flügelhornspieler ist Montagabend am Rathausplatz in Gmunden auf Polizisten losgegangen, als diese ihn nach seiner Erlaubnis als Straßenmusikant fragten. Er legte sein Instrument auf seinem Auto ab und beschimpfte sie. Als er sich zum Fahrzeug drehte, schlug er einen der Polizisten mit einer Fahnenstange, die er unter seiner Kleidung im Kreuz stecken hatte, ins Gesicht. An der Stange hing eine Österreichfahne.