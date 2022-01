Otto Grünmandl: Dort, wo der Sinn im Unsinn liegt

„Höret was Erfahrung spricht: Hier ist’s so wie anderswo – nichts Genaues weiß man nicht – dieses aber ebenso“, so lautet einer von unzähligen skurril und grandiosen Sinnsprüchen, die Kabarettist Otto Grünmandl in seinem Leben tätigte. Texte des im Jahr 2000 in seiner Heimatstadt Hall in Tirol verstorbenen Künstlers sind mit einem Sprechstück des österreichischen Literaturnobelpreisträgers Peter Handke seit kurzem im „Haus der Musik“ unter dem Titel „Grufttheater“ zu erleben.