Mercedes-Benz verabschiedet sich von den Kombis

Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Der Kombi mit dem Namenszusatz T für „Touristik und Transport“ ist bei uns in Österreich oder auch in Deutschland sehr beliebt, wird aber in den Mega-Märkten USA und China zu wenig nachgefragt. Doch dort machen die großen Autohersteller ihr Geschäft.