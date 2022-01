Wie die Ernährung unsere Gesundheit beeinflusst

Orientierung an Lebensmittelpyramide

Und was ist mit „ausgewogen“ gemeint? Als Orientierung steht die Lebensmittelpyramide zur Verfügung. „Essen Sie drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag“, rät die Diätologin. Außerdem: ein- bis zweimal wöchentlich Fisch sowie zwei- bis maximal dreimal in der Woche Fleisch. Laut der Tiroler Ernährungserhebung 2015 dürfte das den Tirolern aber schwerfallen: Denn durchschnittlich essen wir 85,2 Prozent zu viel Fleisch – während wir in allen anderen Bereichen keineswegs an die empfohlene Menge herankommen! „Wir essen zu wenig Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Samen“, so das Fazit von Egg.