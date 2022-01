Kärntner Tischler mischt bei Skandalkonzern mit

Schmiergeld-Affäre stürzte Präsidenten und Politiker

Jetzt will der Kärntner in der großen Finanzwelt mitmischen. Wie die „Krone“ erfuhr, arbeitet er an der Übernahme von Odebrecht. Der einstige Vorzeigekonzern (siehe Factbox) war einer der größten Bau-Riesen der Welt mit Sitz in Brasilien. In den Erfolgszeiten arbeiteten 130.000 Mitarbeiter für das Unternehmen. Der Name ist aber auch untrennbar mit dem größten Wirtschaftsskandal Latein- und Südamerikas verbunden.