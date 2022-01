Fix: Yeboah verlässt Sturm und stürmt für Genua

Der SK Sturm lukriert mit dem Deal die höchste Transfersumme in der Vereinsgeschichte. „Natürlich hätten wir Kelvin sportlich sehr gerne noch länger in Schwarz-Weiß gesehen, aber bei diesem Transfer überwiegt für alle Seiten das Positive. Ich bin mir sicher, dass er eine große Zukunft vor sich hat und in der Serie A voll durchstarten kann. Es ist unser eingeschlagener Weg, junge Spieler weiterzuentwickeln und dies ist unserem Trainerteam bei Kelvin auch hervorragend gelungen. Wir haben den Markt natürlich parellel immer im Auge und haben ein klares Anforderungsprofil für die Stürmerposition“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.