Schwedische Kronprinzessin Victoria hat Corona

Wie der schwedische Hof am Samstag in einer Erklärung verlautbarte, sei die Prinzessin positiv auf das Virus getestet worden und habe sich gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Daniel und den Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar in häusliche Isolation begeben. „Die vollständig geimpfte Kronprinzessin hat Erkältungssymptome, ist aber ansonsten gesund“, hieß es in der Mitteilung.