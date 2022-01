100 Jahre - und noch immer Lust auf mehr

Diese Frau ist einfach beeindruckend. Und auch gelacht haben wir beim Treffen in ihrem Heimatort St. Margarethen an der Raab richtig viel. „Sie sollten auch lachen, wann immer es geht“, mahnt Viktoria Löffler, die am 27. Dezember 2021 ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. „Mit Humor lässt sich alles leichter tragen. Auch wenn man, so wie ich, schon viel Schlimmes erlebt hat.“