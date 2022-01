Einbrecher wollte E-Bikes über Loch in Dach angeln

Ein kurioser Einbruch wird am Montag am Landesgericht St. Pölten verhandelt: Der Täter ist vergangenen Sommer auf das Dach eines Sportfachgeschäfts geklettert und hatte dort ein Loch in das Dach geschnitten. Im Visier hatte der Gauner teure E-Bikes, die sich genau unter der Öffnung befanden und per Seil aus dem Geschäft geangelt werden sollten. Angeklagt ist ein Unternehmer, der für den Geschmack der Ladenmitarbeiter im Vorfeld der Tat zu viel Interesse an den hochpreisigen Fahrrädern gezeigt hatte.