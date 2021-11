Diebe schnitten großes Loch in Intersport-Dach

So hatte sich Filialleiterin Anita Gartner-Höfler den Wochenbeginn nicht vorgestellt: Denn als sie Montagfrüh beim Intersport-Geschäft ankam, erwartete sie bereits eine böse Überraschung. „Ich war total geschockt. Die Diebe sind über den Container auf das Dach gelangt. Das lässt sich auch an den Handabdrücken am Gebäude erkennen“, so Gartner-Höfler.