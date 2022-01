Corona-Verharmlosung an Uni Wien sorgt für Wirbel

„Keine Maschinen, in die man einfach eine Spritze reinsticht!“

Sönnichsen soll in dieser unter anderem darauf beharrt haben, dass das Coronavirus für die Masse der Bevölkerung nicht gefährlich sei. „Wir sind keine Maschinen, in die man einfach eine Spritze reinsticht!“, empörte sich Christian Schubert, Mediziner am Universitätsklinikum für medizinische Psychologie in Innsbruck und Leiter des dortigen Labors für Psychoneuroimmunologie, dem Bericht nach nur wenige Wochen später in seinem Vortrag über die Covid-19-Impfung.