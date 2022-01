435 Neuinfektionen: Zahlen schnellen in die Höhe!

„Wir befürchten eine Verdreifachung der Omikron-Fälle“, gab Landespressesprecher Gerd Kurath noch am Mittwoch bekannt. 155 Fälle vermeldete das Land am Mittwoch. Heute Donnerstag sind es 435. „Wir haben damit gerechnet, müssen jetzt schnellstmöglich Maßnahmen ergreifen“, so Kurath weiter.