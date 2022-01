„Omikron steht wie eine Wand vor uns!“

„Wir befürchten eine Verdreifachung der Omikron-Fälle“, gibt Landespressesprecher Gerd Kurath nach der Sitzung des Koordinationsgremiums am Mittwoch bekannt. 155 Fälle vermeldete das Land am Mittwoch. 450 Fälle sollen morgen erwartet werden. „Eine Auswertung der AGES zeigt, dass momentan 33 Prozent aller aktuellen Infektionen in Kärnten auf Omikron zurückzuführen sind.“ Bis Mitte Januar soll die Sieben-Tage-Inzidenz auf 428 ansteigen. Derzeit liegt sie bei 221,1.