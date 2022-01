„Muss meine Frau erst sterben, bis ihr wer hilft?“

Behandlungen sehr teuer

Trotz aller Bemühungen, sich bei der Krankenkasse in Ungarn abzumelden, ist die Patientin, die mit ihrem Mann in Stegersbach lebt, noch immer in ihrer alten Heimat registriert. Daran ließ sich auch in Absprache mit der Österreichischen Gesundheitskasse bislang nichts ändern. „Wir sind am Verzweifeln. Die Abmeldung wird nicht bestätigt“, klagt Johann T. Alle Arzneien, Spritzen und Therapien muss das Paar selbst zahlen. „Allein 15 Minuten beim ersten Aufklärungsgespräch im Spital haben 70 Euro gekostet“, sagt der Taxifahrer.