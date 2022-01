„Wir suchen jetzt nach dem Engel vom Eislaufplatz“

Ein Ausflug auf den Eislaufplatz in Perchtoldsdorf hätte für Familie Böck fast mit einer Tragödie enden können, doch am Ende half eine couragierte Krankenpflegerin: Am Dienstag, gegen 16 Uhr, rutschte der elfjährige Daniel auf dem Eis aus und knallte mit den Knien auf das blanke Eis. „Plötzlich sah er mich kreidebleich an, und ich bin schon vom Schlimmsten ausgegangen“, erzählt Mama Alexandra der „Krone“.