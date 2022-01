Omikron-Variante: „Boostern ist die beste Waffe“

756.829 sind geboostert

Positiv bewerten Experten indes die aktuellen Zahlen im Bereich der Corona-Impfung. Das Interesse am Vakzin ist in Niederösterreich groß, 756.829 Bürger haben auch schon eine Booster-Impfung. Derzeit gibt es noch 85.000 Menschen, die sich die dritte Impfung holen könnten. An sie richten sich Pernkopf und Königsberger-Ludwig: „Die beste Waffe gegen Omikron ist das Boostern!“