ÖAMTC musste 2021 zu 86.900 Pannen ausrücken

Meiste Einsätze im Dezember und August

Das zeigt sich auch im Monatsvergleich: Die meisten Einsätze in der Steiermark absolvierte die Pannenhilfe des Mobilitätsclubs im Dezember (8.400 Einsätze) vor August (8.300) und Juli (8.100). Die wenigsten Einsätze wurden im April (6.100) registriert. Der einsatzreichste Tag des Jahres 2021 war der 12. Jänner mit 521 Einsätzen. Wenn die Panne vor Ort nicht behoben werden konnte, kam der ÖAMTC-Abschleppdienst zum Einsatz - das war im Vorjahr in der Steiermark rund 28.900-mal der Fall, ein Plus von fast 12 Prozent im Vergleich zu 2020.