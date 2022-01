Simon Ammann: Abschied nach Vierteljahrhundert

In der Gesamtwertung schnappten ihm zwei Österreicher den großen Coup weg. 2008/09 musste er sich Wolfgang Loitzl um 32,6 Punkte geschlagen geben, 2010/11 fehlten Ammann als erneut Zweitem 30,4 Zähler auf Thomas Morgenstern. Zweimal wurde er Gesamt-Dritter. In der aktuellen Tournee qualifizierte sich Ammann in den ersten beiden Bewerben um Rang 30, wurde in Garmisch 34. und in Oberstdorf 13. Es war sein bisher einziges Abschneiden in den Top 20 in diesem Winter.