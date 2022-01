Auf unsere Adler wartet jetzt ein Mega-Programm

„Es tut weh“, erklärte Weltmeister Stefan Kraft. „Ein Bergisel-Springen hat immer was Besonderes.“ Dass aufgrund der Witterungsbedingungen ein turbulenter Bewerb gedroht hätte, störte den Salzburger nicht. „Ich mag das ganz gerne, es wäre ein cooler Test für mich gewesen“, meinte der 28-Jährige. Auch Daniel Huber, in der Quali starker Vierter, fand die Absage „schade“, hatte aber - wie alle „Adler“ - Verständnis für die Absage. „Die Entscheidung ist okay. Da es so böig war, wäre es schwierig geworden, einen Wettkampf durchzuführen.“