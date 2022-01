Endlich! Marco Rossi steht vor seinem NHL-Debüt

2020 wurde der Center an neunter Stelle vom Team aus Minnesota gezogen, verpasste seine erste Saison in der Beletage des Eishockeysports aufgrund seiner Hetzmuskelentzündung. In der laufenden Saison spielte der gebürtige Feldkircher beim Farmteam Minnesotas Iowa Wild in der AHL, der zweithöchsten Spielklasse Nordamerikas. In 21 Spielen markierte Marco Rossi 23 Punkte (7 Tore, 16 Assists).