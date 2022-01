Kaiser zur Atomenergie: „Zynismus der Geschichte“

EU schlägt Pro-Atom-Kurs ein

Für den Landeschef ist es ein übler „Zynismus der Geschichte“, dass just in dem Augenblick, in dem man in Deutschland Reaktoren vom Netz nimmt, eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin, namentlich Ursula Von der Leyen, einen Pro-Atom-Kurs einschlägt. LH Kaiser: „Das macht unsere Bemühungen gegen das AKW Krško mit Sicherheit nicht einfacher.“ Wobei man der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass Resolutionen des Kärntner Landtages oder der Landesregierung in Slowenien bisher stets im Kübel landeten.