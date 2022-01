Omikron schob Riegel vor

Dass der Spielfluss darunter leiden könnte, sieht der Coach nicht: „Wir hatten schon viele verschieden Rhythmen in dieser Saison. Da muss man sich einfach den Gegebenheiten anpassen.“ Indes häufen sich die Spielabsagen. Nachdem am Sonntag bereits vier von sechs Partien verschoben wurden, traf es heute neben der Bulls-Begegnung auch die Paarungen Vienna Capitals gegen Linz und Fehervar bei Graz. Erinnerungen an den Herbst 2020 werden wach. Für zwei Wochen musste die Meisterschaft damals pausieren.