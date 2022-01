Corona-Cluster legt Black Wings auf Eis

„Lassen große Vorsicht walten“

Fakt ist: Der Tabellenletzte ist vorerst auf Eis gelegt: Nach dem gestrigen Spiel beim KAC wird sicher auch das morgige in Wien und wohl auch das am Donnerstag gegen Salzburg verschoben. „Wir lassen große Vorsicht walten“, so Michael Seif von der ICE Hockey League, in der Covid wild wütet. Von einer Liga-Unterbrechung sei man laut Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger „noch weit entfernt“.