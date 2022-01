79-Jährigem wurde am Flughafen mit Anzeige gedroht

Diffuse Infos über Einreisebestimmungen

Wolfgang B. aus Linz nützte die Feiertage zum Besuch seiner Tochter und zwei Enkeln in Norwegen. Die Heimreise wurde zum Hindernislauf, die Informationen über die geänderten Einreisebestimmungen diffus. Am Flughafen Sandefjord machte der Linzer einen PCR-Test, dessen Ergebnis bei der Landung in Wien noch ausständig war. Sein Impfzertifikat nützte nichts: Anzeige drohte. „Wir sollten froh sein, sagte ein Mann vom Bundesheer, dass er uns nicht hierbehält, bis der Test da ist. Es ist nicht schön zu denken, dass man einen 79-Jährigen tagelang am Flughafen festhalten könnte, weil eine Regierung Entscheidungen trifft, die nicht durchdacht sind.“