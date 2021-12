Bei Festnahme Polizeiauto mit Kopfstößen demoliert

Zu dem Zwischenfall kam es um 10.50 Uhr. Da der 54-Jährige dem 25-Jährigen beim Busterminal am Marktplatz in Innsbruck die Jacke beschädigt hatte und sich äußerst aggressiv verhielt, wurde eine Polizeistreife verständigt. „Der 54-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Beamten aggressiv und wirkte an der Sacherhaltsaufklärung nicht mit, sodass er festgenommen werden musste“, berichtet die Exekutive.