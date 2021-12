Todesschütze von Denver kündigte Taten an

In einem anderen Band beschreibt der Autor den Mord an einer Frau. Unter den Opfern vom Montag ist die Besitzerin eines Tattoo-Studios, die den gleichen Namen wie die getötete Figur im Roman hat. Auf seiner Autorenwebsite hatte der Schütze geschrieben, er nutze in seinen Büchern „echte Namen und echte Ereignisse und echte Menschen zusammen mit fiktiven, weil ich die Linien zwischen dem, was ist, und dem, was möglich ist, verwischen will“.