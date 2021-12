Markus Treichl für Sigulda-Weltcup fraglich

Beierl ist am Neujahrstag im Monobob im Einsatz, am Sonntag folgt die Zweier-Konkurrenz. „Sie und Jennifer Onasanya haben sich am Start aber verbessert. Wenn sie durchkommen, könnten sie den Aufwärtstrend von den letzten Rennen fortsetzen. Im Monobob hat Kati einen sehr guten Abschlusslauf gezeigt“, berichtete Stampfer.